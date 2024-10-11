Михайло Мудрик забив гол за збірну України у матчі з Грузією

Михайло Мудрик святкує гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У матчі третього туру Ліги Націй збірна України приймає Грузію. Михайло Мудрик відкрив рахунок у першому таймі цього протистояння.

Обидві команди грають в атакувальний футбол і створюють чимало моментів біля воріт одна одної, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України підійшла до цього матчу як аутсайдер квартету, а Грузія виграла обидва свої попередні поєдинки. Команда Сергія Реброва вийшла на поле не в оптимальному складі, але саме "синьо-жовті" першими забили м'яч у цій зустрічі.

Єднання вболівальників на матчі. Фото: Telegram

Комбінація Судакова та Мудрика

Підопічні Сергія Реброва активніше розпочали матч, і вже на восьмій хвилині Георгій Судаков надіслав м'яч поруч зі штангою воріт суперника. На настрій "синьо-жовтих" не вплинула навіть пауза у поєдинку, яка виникла після того, як на гостьовому секторі зникло світло.

На 35-й хвилині Судаков відібрав м'яч у суперника на чужій половині поля та зробив пас на Мудрика. Михайло змістився праворуч у центр, обіграв трьох опонентів і завдав точного удару низом під штангу воріт збірної Грузії, 1:0!

Буквально одразу Артем Довбик міг подвоїти рахунок, але потім і грузинська команда створила кілька моментів біля воріт Трубіна.

Нагадаємо, український форвард Артем Довбик може піти з "Роми" вже влітку наступного року.

Тим часом Георгій Бущан матиме можливість спробувати сили в іноземному чемпіонаті, на нього претендує відомий клуб.