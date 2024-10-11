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Ребров приготував сюрприз у стартовому складі збірної України на матч із Грузією

11 жовтня 2024 20:42
Станіслав Костюк - Редактор
Україна — Грузія — стартові склади на матч Ліги Націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

У третьому турі Ліги Націй збірна України грає із національною командою Грузії. Тренер Сергій Ребров та Віллі Саньоль назвали стартові склади суперників.

"Синьо-жовті" обрали на гру атакуючу схему, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірній України необхідно набрати свої перші бали у нинішньому розіграші Ліги Націй. Команда Сергія Ребров поступилася у двох перших матчах на турнірі. Враховуючи велику кількість травмованих гравців, наставник "синьо-жовтих" пішов ва-банк і зробив ставку на атакувальну модель команди.

Артем Довбик та Михайло Мудрік
Михайло Мудрик та Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Стартові склади

Україна: Трубін — Конопля, Таловєров, Калюжний, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Довбик, Забарний, Гуцуляк, Матвієнко (капітан).

Тренер: Сергій Ребров.

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Двалі, Кашія (капітан), Кочорашвілі, Кварацхелія, Чакватадзе, Лочошвілі, Гвелесіані, Китеїшвілі, Мікаутадзе.

Тренер: Віллі Саньоль.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик привернув увагу грандів європейського футболу з Німеччини та Франції.

Італійська команда "Дженоа" відмовилася запрошувати ще одного українського півзахисника.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Грузії з футболу

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