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Ребров приготовил сюрприз в стартовом составе сборной Украины на матч с Грузией

11 октября 2024 20:42
Станислав Костюк - Редактор
Украина — Грузия — стартовые составы на матч Лиги Наций
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

В третьем туре Лиги Наций сборная Украины играет с национальной командой Грузии. Тренер Сергей Ребров и Вилли Саньоль назвали стартовые составы соперников. 

"Сине-желтые" выбрали на игру атакующую схему, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сборной Украины необходимо набрать свои первые баллы в нынешнем розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Ребров уступила в двух первых матчах на турнире. Учитывая большое количество травмированных игроков, наставник "сине-желтых" пошел ва-банк и сделал ставку на атакующую модель команды.

Артем Довбик и Михаил Мудрик
Михаил Мудрик и Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Стартовые составы 

Украина: Трубин — Конопля, Таловеров, Калюжный, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Довбик, Забарный, Гуцуляк, Матвиенко (капитан). 

Тренер: Сергей Ребров. 

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Двали, Кашия (капитан), Кочорашвили, Кварацхелия, Чакватадзе, Лочошвили, Гвелесиани, Китеишвили, Микаутадзе. 

Тренер: Вилли Саньоль. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание грандов европейского футбола из Германии и Франции. 

А итальянская команда "Дженоа" отказалась приглашать еще одного украинского полузащитника. 

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