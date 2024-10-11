Украина — Грузия — стартовые составы на матч Лиги Наций

Ребров приготовил сюрприз в стартовом составе сборной Украины на матч с Грузией
В третьем туре Лиги Наций сборная Украины играет с национальной командой Грузии. Тренер Сергей Ребров и Вилли Саньоль назвали стартовые составы соперников.
"Сине-желтые" выбрали на игру атакующую схему, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборной Украины необходимо набрать свои первые баллы в нынешнем розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Ребров уступила в двух первых матчах на турнире. Учитывая большое количество травмированных игроков, наставник "сине-желтых" пошел ва-банк и сделал ставку на атакующую модель команды.
Стартовые составы
Украина: Трубин — Конопля, Таловеров, Калюжный, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Довбик, Забарный, Гуцуляк, Матвиенко (капитан).
Тренер: Сергей Ребров.
Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Двали, Кашия (капитан), Кочорашвили, Кварацхелия, Чакватадзе, Лочошвили, Гвелесиани, Китеишвили, Микаутадзе.
Тренер: Вилли Саньоль.
Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание грандов европейского футбола из Германии и Франции.
А итальянская команда "Дженоа" отказалась приглашать еще одного украинского полузащитника.
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