Украина — Грузия — стартовые составы на матч Лиги Наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

В третьем туре Лиги Наций сборная Украины играет с национальной командой Грузии. Тренер Сергей Ребров и Вилли Саньоль назвали стартовые составы соперников.

"Сине-желтые" выбрали на игру атакующую схему, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

Сборной Украины необходимо набрать свои первые баллы в нынешнем розыгрыше Лиги Наций. Команда Сергея Ребров уступила в двух первых матчах на турнире. Учитывая большое количество травмированных игроков, наставник "сине-желтых" пошел ва-банк и сделал ставку на атакующую модель команды.

Михаил Мудрик и Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Стартовые составы

Украина: Трубин — Конопля, Таловеров, Калюжный, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Довбик, Забарный, Гуцуляк, Матвиенко (капитан).

Тренер: Сергей Ребров.

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Двали, Кашия (капитан), Кочорашвили, Кварацхелия, Чакватадзе, Лочошвили, Гвелесиани, Китеишвили, Микаутадзе.

Тренер: Вилли Саньоль.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик привлек внимание грандов европейского футбола из Германии и Франции.

А итальянская команда "Дженоа" отказалась приглашать еще одного украинского полузащитника.