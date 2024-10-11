Ребров откровенно удивил заявкой сборной Украины на игру с Грузией

Сергей Ребров с помощником Висенте Гомесом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на матч Лиги Наций с Грузией. На поле смогут выйти почти все игроки "сине-желтых", за исключением двух футболистов.

Один из опытных исполнителей национальной команды пропустит поединок из-за травмы, сообщает УАФ.

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В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет с Грузией в рамках третьего тура Лиги Наций. Подопечные Сергея Реброва попробуют набрать свои первые баллы в этом розыгрыше турнира несмотря на серьезные кадровые потери.

Владислав Кабаев на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто не вошел в заявку сборной Украины

Тренерский штаб "сине-желтых" включил в заявку на важный поединок практически всех футболистов, которые прибыли на сборы команды. Исключением стали только двое полузащитников. Тарас Степаненко не успел набрать форму после травмы, которую получил на прошлой неделе. Владислав Кабаев тоже не поможет сборной Украины.

Заявка сборной Украины на матч с Грузией. Фото: УАФ

Поединок с Грузией пройдет в Польше на "Арене Познань" в 21:45. Подопечные Вилли Саньоля после двух туров являются лидерами турнирной таблицы в квартете, где есть и сборная Украины. Грузинская команда одержала две победы в двух поединках и набрала два балла.

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку национальной команды из-за травмы. Вскоре он станет одноклубником звезды итальянского футбола.

А голкипер сборной Украины Георгий Бущан привлек к себе внимание известного европейского клуба, который хочет оформить трансфер уже зимой.