Украина — Грузия — где и когда смотреть матч Лиги Наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров с ассистентом Висенте Гомесом. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках третьего тура Лиги Наций сборная Украины сыграет с национальной командой Грузии. Подопечные Сергея Реброва попытаются набрать первые очки в турнире.

Украинские болельщики смогут увидеть матч в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 11 октября, сборная Украины примет Грузию в польском городе Познань. В 21:45 по киевскому времени команды выведет на поле стадиона "Enea Arena" главный судья Юлиан Вайнбергер из Австрии.

Элина Свитолина в футболке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где смотреть матч Украина — Грузия

Болельщикам в Украине будет доступен просмотр матча Лиги Наций. Его можно будет увидеть бесплатно в прямом эфире на телеканале "Суспільне Спорт" и региональных каналах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). Комментировать игру сборных Украины и Грузии будут Виталий Волочай и Сергей Лукьяненко.

Традиционно аудио трансляцию поединка сборной Украины можно будет послушать на "Радио Проминь". Матч будут комментировать Вадим Корженко и Вадим Власенко.

Также поединок сборных Украины и Грузии покажет официальный вещатель турнира медиа сервис Megogo при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт". Тут игру прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Напомним, один из футболистов сборной Украины может перейти в известный европейский клуб.

А футболист национальной команды Руслан Малиновский, который пропустит октябрьские матчи из-за травмы, будет играть в "Дженоа" с известным итальянским форвардом.