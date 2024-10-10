Україна-Грузія — де і коли дивитись матч Ліги Націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров з асистентом Вісенте Гомесом. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках третього туру Ліги Націй збірна України зіграє із національною командою Грузії. Підопічні Сергія Реброва намагатимуться набрати перші очки у турнірі.

Українські вболівальники матимуть змогу побачити матч у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України прийме Грузію у польському місті Познань. О 21:45 за київським часом команди виведе на поле стадіону Enea Arena головний суддя Юліан Вайнбергер з Австрії.

Еліна Світоліна у футболці збірної Украиїни. Фото: instagram.com/uafukraine/

Де дивитись матч Україна — Грузія

Вболівальникам в Україні буде доступний перегляд матчу Ліги Націй. Його можна буде побачити безкоштовно у прямому ефірі на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (окрім OTT). Коментуватимуть гру збірних України та Грузії Віталій Волочай та Сергій Лук'яненко.

Традиційно аудіо трансляцію поєдинку збірної України можна буде послухати на "Радіо Промінь". Матч коментуватимуть Вадим Корженко та Вадим Власенко.

Також поєдинок збірних України та Грузії покаже офіційний мовник турніру медіасервіс Megogo за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт". Тут гру прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України може перейти у відомий європейський клуб.

А футболіст національної команди Руслан Маліновський, який пропустить жовтневі матчі через травму, гратиме у "Дженоа" з відомим італійським форвардом.