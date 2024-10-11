Ребров відверто здивував заявкою збірної України на гру з Грузією

Сергій Ребров із помічником Вісенте Гомесом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на матч Ліги Націй із Грузією. На поле зможуть вийти майже всі гравці "синьо-жовтих", за винятком двох футболістів.

Один із досвідчених виконавців національної команди пропустить поєдинок через травму, повідомляє УАФ.

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У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє з Грузією у рамках третього туру Ліги Націй. Підопічні Сергія Реброва спробують набрати свої перші бали у цьому розіграші турніру попри серйозні кадрові втрати.

Владислав Кабаєв під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто не увійшов до заявки збірної України

Тренерський штаб "синьо-жовтих" включив до заявки на важливий поєдинок практично всіх футболістів, які прибули на збори команди. Винятком стали лише двоє півзахисників. Тарас Степаненко не встиг набрати форми після травми, яку отримав минулого тижня. Владислав Кабаєв також не допоможе збірній України.

Заявка збірної України на матч із Грузією. Фото: УАФ

Поєдинок із Грузією пройде у Польщі на "Арені Познань" о 21:45. Підопічні Віллі Саньоля після двох турів є лідерами турнірної таблиці у квартеті, де є збірна України. Грузинська команда здобула дві перемоги у двох поєдинках та набрала два бали.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський не потрапив у заявку національної команди через травму. Незабаром він стане одноклубником зірки італійського футболу.

А голкіпер збірної України Георгій Бущан привернув до себе увагу відомого європейського клубу, який хоче оформити трансфер уже взимку.