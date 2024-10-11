Михайло Мудрик приніс збірній України першу перемогу у Лізі Націй

Експериментальний склад збірної України Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головний тренер збірної України Сергій Ребров був змушений експериментувати зі стартовим складом своєї команди у матчі третього туру Ліги Націй. В основі "синьо-жовтих" з'явилося одразу декілька гравців, які ще нещодавно було складно там уявити.

Михайло Мудрик забив перший гол у цьому поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Епідемія травм у збірній України призвела до того, що здебільшого на гру з Грузією вийшли Максим Таловєров, Олексій Гуцуляк та дебютант Іван Калюжний (пізніше на полі з'явився ще й Олександр Назаренко). "Синьо-жовтим" було нікуди відступати, оскільки вони програли два попередні матчі на турнірі.

Мудрик забив третій гол за команду

Україна — Грузія — 1:0 (1:0)

Гол: Мудрик, 35

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко (капітан) — Калюжний (Криськів, 90) — Гуцуляк (Зубков, 75), Судаков (Сваток, 90), Шапаренко, Мудрик (Назаренко, 85) — Довбик (Яремчук, 75).

Тренер: Сергій Ребров.

Грузія: Мамардашвілі — Кашія (капітан), Двалі, Какабадзе — Лочошвілі (Шенгелія, 59) — Китеїшвілі, Гвелесіані (Цивцівадзе, 82), Чакватадзе, Кочорашвілі (Давіташвілі, 71) — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Тренер: Віллі Саньоль.

Збірна Грузії підійшла до поєдинку як лідер квартету, а ось українській команді не було чого втрачати. Проте обидва суперники розпочали поєдинок активно, і вже на восьмій хвилині зустрічі Судаков небезпечно пробив за сантиметри від штанги воріт Мамардашвілі.

Ілля Забарний бореться із суперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У цьому поєдинку чудово працювала зв'язка Судаков — Мудрик. Саме вони й створили гол у першому таймі. Михайло втратив м'яч в атаці, проте Георгій його повернув колишньому партнерові з "Шахтаря". Мудрик змістився праворуч у центр, обіграв трьох суперників і завдав точного удару низом, 1:0!

Одразу після цього українці провели ще одну атаку, але Довбик не зумів грамотно розпорядитись своїм шансом. Важливо відзначити й передачу Мудрика зі штрафного на голову Таловєрову, який не влучив у ворота. Грузини відповідали небезпечно, але цього вечора оборона збірної України грала надійно.

У другому таймі картина на полі не змінилася. Команда Реброва атакувала та централізувала контрвипади суперника. Мудрик був активний, Довбик не міг поцілити у ворота. У гостей з'явився шанс відігратися на 79-й хвилині, коли команда Саньоля отримала право на небезпечний штрафний. Однак Хвіча потрапив до Забарного, а з добиванням упорався Трубін. Наприкінці матчу Кварацхелія скористався помилкою голкіпера "синьо-жовтих" та забив м'яч, який не зарахували через офсайд.

Збірна України втримала перемогу та повернулася у боротьбу якщо не за підвищення у класі, то хоча б за збереження місця у дивізіоні "В". За три дні команда Сергія Реброва зустрінеться із командою Чехії.

Нагадаємо, що форвард збірної України Артем Довбик не забив за національну команду, але успішно виступає на клубному рівні. На нього претендують два європейські гранди.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан провів матч із Грузією у запасі, але він є основним гравцем "Динамо". Вже влітку воротар може змінити клуб.