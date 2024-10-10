Ребров прокомментировал слухи о ссоре с Ярмоленко

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал состояние футболистов национальной команды перед важным матчем с Грузией. "Сине-желтые" готовятся к поединку третьего раунда Лиги Наций.

Ребров ответил на несколько неудобных вопросов во время традиционной предматчевой пресс-конференции, которая доступна на YouTube-канале УАФ.

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Сборная Украины проиграла два первых матча в Лиге Наций. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров заверил, что этот турнир очень важен для "сине-желтых". Наставник и футболисты готовятся к каждому поединку, изучают соперников и настраиваются на победу.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ситуация с Ярмоленко

Сергей Ребров опроверг информацию о том, что не сообщил капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко о том, что полузащитник был включен в резервный, а не в основной список национальной команды. Наставник сообщил, что лично сказал об этом игроку.

Ребров отметил, что в сборной Украины очень высокая конкуренция на каждую позицию. Наставник посчитал, что в октябрьских матчах Лиги Наций "сине-желтым" понадобятся другие футболисты. Это единственная причина, по которой Ярмоленко не был вызван в команду.

В пятницу, 11 октября, в 21:45 состоится матч с участием сборных Украины и Грузии в рамках Лиги Наций.

Напомним, незадолго до игры сборной Украины появилась информация о ссоре главного тренера команды с некоторыми футболистами.

А голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан может получить приглашение о трансфере от известного турецкого клуба.