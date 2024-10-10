Ребров прокоментував чутки про сварку з Ярмоленком

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував стан футболістів національної команди перед важливим матчем із Грузією. "Синьо-жовті" готуються до поєдинку третього раунду Ліги Націй.

Ребров відповів на декілька незручних питань під час традиційної передматчевої пресконференції, яка є доступною на YouTube-каналі УАФ.

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Збірна України програла два перші матчі у Лізі Націй. Головний тренер національної команди Сергій Ребров запевнив, що цей турнір дуже важливий для "синьо-жовтих". Наставник та футболісти готуються до кожного поєдинку, вивчають суперників та налаштовуються на перемогу.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Ситуація з Ярмоленком

Сергій Ребров спростував інформацію про те, що не повідомив капітана збірної України Андрія Ярмоленка про те, що півзахисника було включено до резервного, а не до основного списку національної команди. Наставник повідомив, що особисто сказав про це гравцю.

Ребров зазначив, що у збірній України є дуже висока конкуренція на кожну позицію. Наставник вважав, що у жовтневих матчах Ліги Націй "синьо-жовтим" знадобляться інші футболісти. Це єдина причина, через яку Ярмоленка не викликали в команду.

У п'ятницю, 11 жовтня, о 21:45 відбудеться матч за участю збірних України та Грузії у рамках Ліги Націй.

Нагадаємо, незадовго до гри збірної України з'явилася інформація про сварку головного тренера команди із деякими футболістами.

А голкіпер "синьо-жовтих" Георгій Бущан може одержати запрошення щодо трансферу від відомого турецького клубу.