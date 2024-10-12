Дитячі фото Ярослави Магучіх: як майбутня олімпійська чемпіонка пішла у спорт

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Лідер збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх у 23 роки стала легендою світового спорту. Уродженка Дніпра виграла олімпійське золото та побила світовий рекорд Стефки Костадінової, який протримався 37 років.

Цікаво, що у дитинстві Магучіх не думала про легку атлетику, але все змінилося завдяки сестрі, повідомив портал Відкритий.

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Ярослава Магучіх у дитинстві. Фото: opentv.media

Як у дитинстві виглядала Магучіх

Магучіх у дитинстві й потім у підлітковому віці була творчою дитиною, але дуже активною. Саме через свою енергію вона потрапила в легку атлетику.

Ярослава Магучих у дитинстві. Фото: opentv.media

Ярослава своєю активністю настільки довела свою сестру, що та повела її на легку атлетику, якою сама теж займалася.

Ярослава Магучих у дитинстві. Фото: opentv.media

Щодо шкільних часів, то Ярослава користувалася інтересом у протилежної статі. На уроках майбутня олімпійська чемпіонка отримувала любовні записки. Магучіх же віддавала перевагу гарним хлопчикам.

Нагадаємо, Магучіх розповіла, що має намір побити свій світовий рекорд.

Раніше Магучіх "солодко" поцілувала свого хлопця.