Магучіх назвала Дюплантіса своїм прикладом для наслідування

Ярослава Магучіх під час стрибка. Фото: Reuters/Yves Herman

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не збирається завершувати кар'єру, допоки не встановить новий світовий рекорд. Спортсменка розповіла, що мотивує її виборювати нові досягнення.

Магучіх назвала рекордсмена, якого вважає прикладом для наслідування, повідомляє Sport.ua.

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Ярослава Магучіх продовжує домінувати у жіночих стрибках у висоту. У віці 23 років спортсменка з Дніпра є чемпіонкою світу та Європи, переможницею Олімпійських ігор, триразовою переможницею Діамантової ліги та автором світового рекорду. Однак легкоатлетка не має наміру зупинятися на досягнутому.

Чого прагне Магучіх

Молода спортсменка хоче встановити новий рекорд зі стрибків у висоту. Ярослава заявила, що її мотивує стиль виступів шведа Армана Дюплантіса, який на кожному турнірі досягає нової висоти у стрибках із жердиною. Магучіх теж ставить перед собою максимальну мету, над досягненнями яких працює на кожному турнірі.

Арман Дюплантіс встановив новий рекорд Фото: Reuters/Yves Herman

"Я довго приходила до тями після свого світового рекорду. Організм витратив на це стільки енергії, що я чотири дні просто ходила і нічого не могла робити. Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично — так і ще раніше, коли стрибала 2.06 у приміщенні та 2.05 у Брюсселі. Але тоді, можливо, психологічно все ж таки не була такою стійкою”, — пояснила Магучіх.

Ярослава Магучіх із прапором України. Фото: Reuters/Johanna Geron

Спортсменка запевнила, що вже морально підготувалася до наступної висоти. Ярослава Магучіх збирається підкорити щонайменше 2.15 метра.

Нагадаємо, легкоатлетка Ярослава Магучіх показала свого коханого чоловіка та провела відпустку на курорті.

Також Ярослава Магучіх була номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи за підсумками року.