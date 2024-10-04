Магучих назвала Дюплантиса своим примером для подражания

Ярослава Магучих во время прыжка. Фото: Reuters/Yves Herman

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не собирается завершать карьеру, пока не установит новый мировой рекорд. Спортсменка рассказала, что мотивирует ее бороться за новые достижения.

Магучих назвала рекордсмена, которого считает примером для подражания, сообщает Sport.ua .

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Ярослава Магучих продолжает доминировать в женских прыжках в высоту. В возрасте 23 лет спортсменка из Днепра является чемпионкой мира и Европы, победительницей Олимпийских игр, трехкратной победительницей Бриллиантовой лиги и автором мирового рекорда. Однако легкоатлетка не намерена останавливаться на достигнутом.

Чего стремится Магучих

Молодая спортсменка хочет установить новый рекорд по прыжкам в высоту. Ярослава заявила, что ее мотивирует стиль выступлений шведа Армана Дюплантиса, который на каждом турнире достигает новой высоты в прыжках с шестом. Магучих тоже ставит перед собой максимальную цель, над достижениями которых трудится на каждом турнире.

Арман Дюплантис установил новый рекорд Фото: Reuters/Yves Herman

"Я долго приходила в себя после своего мирового рекорда. Организм потратил на это столько энергии, что я четыре дня просто ходила и ничего не могла делать. Хотя ментально я уже была готова к этой высоте. А физически — да и еще раньше, когда прыгала 2.06 в помещении и 2.05 в Брюсселе. Но тогда, возможно, психологически все же не была столь устойчивой» , — пояснила Магучих.

Ярослава Магучих с флагом Украины. Фото: Reuters/Johanna Geron

Спортсменка заверила, что уже морально подготовилась к следующей высоте. Ярослава Магучих собирается покорить не менее 2.15 метра.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих показала своего любимого мужчину и провела отпуск на курорте.

Также Ярослава Магучих была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года.