Ярослава Магучіх показала романтичну зустріч з поцілунками

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Минулий сезон у легкій атлетиці став найуспішнішим у кар'єрі української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх. Спортсменці вдалося встановити новий світовий рекорд та стати олімпійською чемпіонкою.

На відпочинку Магучіх показала у Instagram романтичну зустріч зі своїм хлопцем.

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Романтична Ярослава Магучіх

Магучіх опублікувала у соціальних мережах відео поцілунку під пісню "Blow your mind" співачки Дуа Ліпи.

Зазначимо, що Магучіх розслабилася після найтяжчого та найуспішнішого сезону у своїй кар'єрі. На додачу до світового рекорду та перемоги на Олімпійських іграх Ярослава у вересні виграла фінал "Діамантової ліги" у Брюсселі. Для неї це третя перемога поспіль.

Цікаво, що після Олімпійських ігор легкоатлетка зі своїх призових за Париж-2024 перевела понад 2,5 млн грн на благодійність. Більша частина суми допомогла українським військовослужбовцям.

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