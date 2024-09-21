Ярослава Магучіх показала романтичну зустріч з поцілунками

Магучіх солодко поцілувала свого коханого — відео
Минулий сезон у легкій атлетиці став найуспішнішим у кар'єрі української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх. Спортсменці вдалося встановити новий світовий рекорд та стати олімпійською чемпіонкою.
На відпочинку Магучіх показала у Instagram романтичну зустріч зі своїм хлопцем.
Романтична Ярослава Магучіх
Магучіх опублікувала у соціальних мережах відео поцілунку під пісню "Blow your mind" співачки Дуа Ліпи.
Зазначимо, що Магучіх розслабилася після найтяжчого та найуспішнішого сезону у своїй кар'єрі. На додачу до світового рекорду та перемоги на Олімпійських іграх Ярослава у вересні виграла фінал "Діамантової ліги" у Брюсселі. Для неї це третя перемога поспіль.
Цікаво, що після Олімпійських ігор легкоатлетка зі своїх призових за Париж-2024 перевела понад 2,5 млн грн на благодійність. Більша частина суми допомогла українським військовослужбовцям.
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