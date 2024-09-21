Ярослава Магучих показала романтическую встречу с поцелуями

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Прошедший сезон в легкой атлетике стал самым успешным в карьере украинской прыгунки в высоту Ярославы Магучих. Спортсменке удалось установить новый мировой рекорд и стать олимпийской чемпионкой.

На отдыхе Магучих показала в Instagram романтическую встречу со своим парнем.

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Романтическая Ярослава Магучих

Магучих опубликовала в социальных сетях видео поцелуя под песню "Blow your mind" певицы Дуа Липы.

Отметим, что Магучих расслабилась после тяжелого и самого успешного сезона в своей карьере. В придачу к мировому рекорду и победе на Олимпийских играх Ярослава в сентябре выиграла финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Для нее это третья победа подряд.

Интересно, что после Олимпийских игр легкоатлетка из своих призовых за Париж-2024 перевела более 2,5 млн грн на благотворительность. Большая часть суммы помогла украинским военнослужащим.

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