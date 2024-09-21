Украинка Ярослава Магучих будет бороться за звание лучшей прыгуньи в Европе

Ярослава Магучих на соревнованиях. Фото: Reuters

По итогам этого года украинская атлетка Ярослава Магучих может стать лучшей в рейтинге Федерации European Athletics. Однако ей будут противостоять другие номинанты.

Об этом сообщает Федерация Европейской атлетики в соцсети X.

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Украинская прыгунья завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также превзошла рекорд в прыжках в высоту, продержавшемся 27 лет. Кроме этого она добавила себе в коллекцию третий титул Бриллиантовой лиги.

В список лучших спортсменов European Athletics входят: