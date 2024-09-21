Украинка Ярослава Магучих будет бороться за звание лучшей прыгуньи в Европе

Магучих снова номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы — кто будет ей противостоять
21 сентября 2024 00:04
Ярослава Магучих на соревнованиях. Фото: Reuters
По итогам этого года украинская атлетка Ярослава Магучих может стать лучшей в рейтинге Федерации European Athletics. Однако ей будут противостоять другие номинанты.
Об этом сообщает Федерация Европейской атлетики в соцсети X.
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Украинская прыгунья завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, а также превзошла рекорд в прыжках в высоту, продержавшемся 27 лет. Кроме этого она добавила себе в коллекцию третий титул Бриллиантовой лиги.
В список лучших спортсменов European Athletics входят:
- Фемке Бол (Нидерланды), завоевавшая три медали Олимпиады-2024 и установившая рекорд в помещении в беге на 400 м;
- Кили Годжкинсон (Великобритания) — золото чемпионата Европы (800 м) и золотая медаль Олимпиады-2024 (800 м);
- Малайка Мигамбо (Германия), в прыжках в длину завоевавшая "золото" чемпионата Европы, "серебро" Олимпиады-2024.
- Нафиссата Тиам (Бельгия), получившая "золото" Олимпиады-2024 в семиборье;
- Эмиси Огунлейе (Нигерия) — толкание ядра: "золото" Олимпиады-2024 и несколько медалей чемпионата Европы;
- Сифан Хассан (Нидерланды) - "золото" Олимпиады-2024 в марафонском забеге;
- Надя Батоклетти (Италия) - бег: "золото" чемпионата Европы-2024 и "серебро" Олимпиады-2024.
- Наталья Качмарек (Польша) "золото" в забегах чемпионата Европы и "бронза" Олимпиады-2024;
- Сирена Самба-Майела (Франция) "золотая" чемпионка Европы в забегах на 100 м и "серебро" Олимпиады-2024.
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