Анастасия Гарник и Игорь Нимченко получили медали на Паралимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала золотую медаль. Фото: IBSA

В субботу, 7 сентября, Украина на Паралимпиаде-2024 взяла еще две медали — золотую и бронзовую. Награды завоевали дзюдоистка Анастасия Гарник и пловец Игорь Нимченко.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

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Дзюдоистка Гарник завоевала золотую медаль

Украинская дзюдоистка Анастасия Гарник получила золотую медаль в весовой категории более 70 кг (класс J1).

В финале она победила бразильянку Эрику Зоагу, завершив поединок всего за 32 секунды приемом на оценку ипон.

На пути к золоту спортсменка быстро одолела соперниц: узбечку Ферузу Эргашеву в четвертьфинале и американку Кристеллу Гарсию в полуфинале.

Для 28-летней Гарник это вторые Паралимпийские игры. На прошлых, в 2020 году, она заняла пятое место.

Пловец Нимченко получил бронзу

26-летний украинский пловец Игорь Нимченко получил "бронзу" на Паралимпиаде-2024 в финале 200 м комплексом (класс SM10).

Он стартовал первым, но после 100 м опустился на вторую позицию, а перед последними 50 м был четвертым.

Однако Нимченко опередил итальянца Риккардо Менчотти и финишировал третьим.

Это его вторая награда на дебютных Играх — раньше он завоевал "серебро" на 100 м баттерфляем.

В общей сложности спортсмен соревновался в пяти дисциплинах.

Украинский пловец Игорь Нимченко получил "бронзу" на Паралимпиаде-2024. Фото: Reuters

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