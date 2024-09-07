Анастасия Гарник и Игорь Нимченко получили медали на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала еще две медали на Паралимпиаде-2024, одна из них — золотая
В субботу, 7 сентября, Украина на Паралимпиаде-2024 взяла еще две медали — золотую и бронзовую. Награды завоевали дзюдоистка Анастасия Гарник и пловец Игорь Нимченко.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Дзюдоистка Гарник завоевала золотую медаль
Украинская дзюдоистка Анастасия Гарник получила золотую медаль в весовой категории более 70 кг (класс J1).
В финале она победила бразильянку Эрику Зоагу, завершив поединок всего за 32 секунды приемом на оценку ипон.
На пути к золоту спортсменка быстро одолела соперниц: узбечку Ферузу Эргашеву в четвертьфинале и американку Кристеллу Гарсию в полуфинале.
Для 28-летней Гарник это вторые Паралимпийские игры. На прошлых, в 2020 году, она заняла пятое место.
Пловец Нимченко получил бронзу
26-летний украинский пловец Игорь Нимченко получил "бронзу" на Паралимпиаде-2024 в финале 200 м комплексом (класс SM10).
Он стартовал первым, но после 100 м опустился на вторую позицию, а перед последними 50 м был четвертым.
Однако Нимченко опередил итальянца Риккардо Менчотти и финишировал третьим.
Это его вторая награда на дебютных Играх — раньше он завоевал "серебро" на 100 м баттерфляем.
В общей сложности спортсмен соревновался в пяти дисциплинах.
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