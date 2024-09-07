Анастасія Гарник та Ігор Німченко здобули медалі на Паралімпіаді-2024

Українська дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола золоту медаль. Фото: IBSA

У суботу, 7 вересня, Україна на Паралімпіаді-2024 здобула ще дві медалі — золоту та бронзову. Нагороди вибороли дзюдоїстка Анастасія Гарник та плавець Ігор Німченко.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Дзюдоїстка Гарник виборола золоту медаль

Українська дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула золоту медаль у ваговій категорії понад 70 кг (клас J1).

У фіналі вона перемогла бразилійку Еріку Зоагу, завершивши поєдинок лише за 32 секунди прийомом на оцінку іппон.

На шляху до золота спортсменка швидко здолала суперниць: узбекистанку Ферузу Ергашеву у чвертьфіналі та американку Крістеллу Гарсію у півфіналі.

Для 28-річної Гарник це другі Паралімпійські ігри. На попередніх, у 2020 році, вона зайняла п'яте місце.

Плавець Німченко здобув бронзу

26-річний український плавець Ігор Німченко здобув "бронзу" на Паралімпіаді-2024 у фіналі 200 м комплексом (клас SM10).

У фіналі він стартував першим, але після 100 м. опустився на другу позицію, а перед останніми 50 м був четвертим.

Проте Німченко випередив італійця Ріккардо Менчотті та фінішував третім.

Це його друга нагорода на дебютних Іграх — раніше він виборов "срібло" на 100 м батерфляєм.

Загалом спортсмен змагався у п'яти дисциплінах.

Український плавець Ігор Німченко здобув "бронзу" на Паралімпіаді-2024. Фото: Reuters

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