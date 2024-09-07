Бабинець зі скандалом завоював бронзу у фіналі з пауерліфтингу в Парижі

Юрій Бабинець під час турніру. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Українець Юрій Бабинець змагався за срібну медаль у фіналі турніру з пауерліфтингу на Іграх у Парижі. Волинянин став володарем "бронзи", яка стала першою нагородою для національної команди у цьому виді спорту.

Судді не зарахували спробу спортсмена, що могла принести йому медаль вищої проби, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Юрій Бабинець покращив власний результат на Паралімпійських іграх порівняно з Токіо-2020, де посів лише дев'яте місце. У Парижі 29-річний спортсмен виборов бронзову медаль у вазі до 88 кг.

Юрій Бабинець на подіумі. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Досягнення Бабинця

У фінальному турнірі з пауерліфтингу за нагороди боролися одразу кілька спортсменів. Українець виграв конкуренцію у представників ОАЕ та Узбекистану. Бабинець продемонстрував третій найкращий результат.

Пауерліфтинг. Чоловіки, фінал. Вага до 88 кг

Панпан Ян (Китай) — 242 Мохамед Елефат (Єгипет) — 224 Юрій Бабинець (Україна) — 214.

Після вдалої спроби, яка принесла йому "бронзу", українець взяв вагу 225. Однак, судді не зарахували цю спробу. Команда Юрія заперечила рішення арбітрів, але підсумкова трійка так і не змінилася.

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