Бабинец со скандалом завоевал бронзу в финале по пауэрлифтингу в Париже

Юрий Бабинец во время турнира. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Украинец Юрий Бабинец сражался за серебряную медаль в финале турнира по пауэрлифтингу на Играх в Париже. Спортсмен из Волыни стал обладателем "бронзы", которая стала первой наградой для национальной команды в этом виде спорта.

Судьи не засчитали попытку спортсмена, которая могла принести ему медаль более высокой пробы, сообщает портал "Суспільне Спорт".

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Юрий Бабинец улучшил собственный результат на Паралимпийских играх по сравнению с Токио-2020, где занял только девятое место. В Париже 29-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в весе до 88 кг.

Юрий Бабинец на подиуме. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Достижение Бабинца

В финальном турнире по пауэрлифтингу за награды боролись сразу несколько спортсменов. Украинец выиграл конкуренцию у представителей ОАЭ и Узбекистана. Бабинец продемонстрировал третий лучший результат.

Пауэрлифтинг. Мужчины, финал. Вес до 88 кг

Панпан Ян (Китай) — 242 Мохамед Элефат (Египет) — 224 Юрий Бабинец (Украина) — 214.

После удачной попытки, которая принесла ему "бронзу", украинец взял вес 225. Однако судьи не засчитали эту попытку. Команда Юрия оспорила решение арбитров, но итоговая тройка так и не изменилась.

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