Бабинец со скандалом завоевал бронзу в финале по пауэрлифтингу в Париже

Украинец завоевал историческую медаль в Париже-2024 — о чем речь
Украинец Юрий Бабинец сражался за серебряную медаль в финале турнира по пауэрлифтингу на Играх в Париже. Спортсмен из Волыни стал обладателем "бронзы", которая стала первой наградой для национальной команды в этом виде спорта.
Судьи не засчитали попытку спортсмена, которая могла принести ему медаль более высокой пробы, сообщает портал "Суспільне Спорт".
Юрий Бабинец улучшил собственный результат на Паралимпийских играх по сравнению с Токио-2020, где занял только девятое место. В Париже 29-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в весе до 88 кг.
Достижение Бабинца
В финальном турнире по пауэрлифтингу за награды боролись сразу несколько спортсменов. Украинец выиграл конкуренцию у представителей ОАЭ и Узбекистана. Бабинец продемонстрировал третий лучший результат.
Пауэрлифтинг. Мужчины, финал. Вес до 88 кг
- Панпан Ян (Китай) — 242
- Мохамед Элефат (Египет) — 224
- Юрий Бабинец (Украина) — 214.
После удачной попытки, которая принесла ему "бронзу", украинец взял вес 225. Однако судьи не засчитали эту попытку. Команда Юрия оспорила решение арбитров, но итоговая тройка так и не изменилась.
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