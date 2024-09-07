Дидух завоевал первую золотую медаль в настольном теннисе в Париже-2024

Виктор Дидух после победы в Париже. Фото: Reuters/Maria Abranches

Украинский спортсмен Виктор Дидух завоевал свою первую золотую медаль в Париже-2024. Он победил Шуай Жао из Китая в финале турнира по настольному теннису.

Решающий поединок получился напряженным, украинец праздновал победу за счет мастерства и воли к победе, сообщает "Суспільне Спорт".

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В субботу, 7 сентября, на Паралимпиаде в Париже состоялся финал мужского турнира по настольному теннису в классе MS8. Победу в нем отпраздновал 37-летний украинец Виктор Дидух.

Виктор Дидух в финальном матче. Фото: Reuters/Maria Abranches

Отчаянное сопротивление соперника

Опытный спортсмен вышел в финал после побед над Томом Буве (Франция), Эмилем Андерсоном (Швеция) и Писитом Вангпхонпханасири (Таиланд). В решающем поединке украинец сразился с Шуай Жао из Китая.

Соперники обменялись победами в двух сетах, а в третьем Дидух вышел вперед. Китайский спортсмен контратаковал и забрал три очка подряд, но в пятом сете Виктор вырвал победу со счетом 11:9.

Виктор Дидух в Париже. Фото: Reuters/Maria Abranches

Это уже третьи Игры в карьере Виктора Дидуха. В Рио-2016 он завоевал "золото" в командном турнире, в Токио-2020 стал обладателем "серебра" в одиночном разряде. Ранее в Париже-2024 украинец вместе с Ириной Шинкаревой добыл бронзовые награды в миксте в классе XD17.

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