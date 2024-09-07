Синюк принес Украине медаль в 10 виде спорта на Паралимпиаде в Париже

Синюк завоевал первую для Украины медаль в гребле на байдарках и каноэ
Сборная Украины завоевала награду в десятом виде спорта на Паралимпиаде в Париже. Николай Синюк принес своей команде "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.
Это первая медаль для Украины в этом виде спорта в Париже-2024, сообщает портал "Суспільне Спорт".
Опытный 36-летний спортсмен Николая Синюк принял участие в паралимпийском финале в гребле на байдарках и каноэ. Он финишировал третьим в финале байдарок-одиночек класса KL2 (спортсмены с частичным нарушением функции ног и туловища — Ред.).
Вторая медаль в карьере Синюка
Украинский спортсмен уже завоевывал "серебро" на Играх-2020 в Токио. На этот раз он продемонстрировал второй результат в полуфинальном заплыве, квалифицировался в решающий турнир и неплохо стартовал. Долгое время украинец шел на четвертом месте, но на финише сумел завоевать "бронзу".
Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2
- Кертис Макгрет (Австралия) — 41.31
- Дэвид Филлипсон (Великобритания) — 42.43
- Николай Синюк (Украина) — 42.61.
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