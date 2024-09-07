Синюк приніс Україні медаль у 10 виді спорту на Паралімпіаді у Парижі

Микола Синюк прийшов до фінішу третім. Фото: Facebook

Збірна України виборола нагороду в десятому виді спорту на Паралімпіаді в Парижі. Микола Синюк приніс своїй команді "бронзу" у веслуванні на байдарках та каное.

Це перша медаль для України у цьому виді спорту у Парижі-2024, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Досвідчений 36-річний спортсмен Миколи Синюк взяв участь у паралімпійському фіналі у веслуванні на байдарках та каное. Він фінішував третім у фіналі байдарок-одиночок класу KL2 (спортсмени з частковим порушенням функції ніг та тулуба — Ред.).

Микола Синюк після фінішу. Фото: Facebook

Друга медаль у кар'єрі Синюка

Український спортсмен уже здобував "срібло" на Іграх-2020 у Токіо. Цього разу він продемонстрував другий результат у півфінальному запливі, кваліфікувався у вирішальний турнір та непогано стартував. Довгий час українець йшов на четвертому місці, але на фініші зумів вибороти "бронзу".

Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2

Кертіс Макгрет (Австралія) — 41.31 Девід Філліпсон (Великобританія) — 42.43 Микола Синюк (Україна) — 42.61.

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