Ігор Цвєтов здобув четверту золоту медаль на Паралімпійських іграх

Ігор Цвєтов після перемоги у бігу на 200 метрів. Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх в Парижі збірна України отримала 17-ту золоту медаль. Її автором став легкоатлет Ігор Цвєтов.

Для Цвєтова це вже друге "золото" на Паралімпіаді в Парижу, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ігор Цвєтов перед фінішем у бігу на 200 метрів. Фото: Reuters

Золота медаль Цвєтова

На Паралімпійських играх в Парижі відбувся забіг на 200 метрів у класі Т35. Цвєтов став його переможцем і показав кращий час в сезоні.

Цвєтов пробіг дистанцію за 23.19 с., випередивши росіян Дмітрія Сафронота та Артема Калашяна. Другий українець Іван Тетюхін фінішував п’ятим.

Ігор Цвєтов після фінішу в бізі на 200 метрів. Фото: Reuters

Раніше Цвєтов виграв золоту медаль на дистанції бігу на 100 метрів.

Таким чином українець повторив досягнення Паралімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, де він також виграв золоті медалі на 100 та 200 метрах. У Токіо на цих дистанціях Ігор був другим.

Для збірної України виграна медаль стала 17-ю золотою в медальному заліку.

Нагадаємо, Ярмоленка можуть запросити до Саудівської Аравії — що відомо.

Циганков посварився з керівництвом "Жирони" — причина досить серйозна.

Людмила Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open.

Забарний назвав найталановитішого гравця "Динамо" і пророкує йому топові чемпіонати.

Суркіс несподівано звернувся до одного з найвідоміших колишніх легіонерів "Динамо".