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Цвєтов виграв другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024

7 вересня 2024 12:57
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ігор Цвєтов здобув четверту золоту медаль на Паралімпійських іграх
Ігор Цвєтов після перемоги у бігу на 200 метрів. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Паралімпійських іграх в Парижі збірна України отримала 17-ту золоту медаль. Її автором став легкоатлет Ігор Цвєтов.

Для Цвєтова це вже друге "золото" на Паралімпіаді в Парижу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Игорь Цветов
Ігор Цвєтов перед фінішем у бігу на 200 метрів. Фото: Reuters

Золота медаль Цвєтова

На Паралімпійських играх в Парижі відбувся забіг на 200 метрів у класі Т35. Цвєтов став його переможцем і показав кращий час в сезоні.

Цвєтов пробіг дистанцію за 23.19 с., випередивши росіян Дмітрія Сафронота та Артема Калашяна. Другий українець Іван Тетюхін фінішував п’ятим.

Игорь Цветов
Ігор Цвєтов після фінішу в бізі на 200 метрів. Фото: Reuters

Раніше Цвєтов виграв золоту медаль на дистанції бігу на 100 метрів.

Таким чином українець повторив досягнення Паралімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, де він також виграв золоті медалі на 100 та 200 метрах. У Токіо на цих дистанціях Ігор був другим.

Для збірної України виграна медаль стала 17-ю золотою в медальному заліку.

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