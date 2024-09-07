Ігор Цвєтов здобув четверту золоту медаль на Паралімпійських іграх

Цвєтов виграв другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024
На Паралімпійських іграх в Парижі збірна України отримала 17-ту золоту медаль. Її автором став легкоатлет Ігор Цвєтов.
Для Цвєтова це вже друге "золото" на Паралімпіаді в Парижу, повідомив портал Новини.LIVE.
Золота медаль Цвєтова
На Паралімпійських играх в Парижі відбувся забіг на 200 метрів у класі Т35. Цвєтов став його переможцем і показав кращий час в сезоні.
Цвєтов пробіг дистанцію за 23.19 с., випередивши росіян Дмітрія Сафронота та Артема Калашяна. Другий українець Іван Тетюхін фінішував п’ятим.
Раніше Цвєтов виграв золоту медаль на дистанції бігу на 100 метрів.
Таким чином українець повторив досягнення Паралімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, де він також виграв золоті медалі на 100 та 200 метрах. У Токіо на цих дистанціях Ігор був другим.
Для збірної України виграна медаль стала 17-ю золотою в медальному заліку.
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