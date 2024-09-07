Игорь Цветов завоевал четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх

Цветов выиграл вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024
На Паралимпийских играх в Париже сборная Украины получила 17-ю золотую медаль. Ее автором стал легкоатлет Игорь Цветов.
Для Цветова это уже второе золото на Паралимпиаде в Париже, сообщил портал Новини.LIVE.
Золотая медаль Цветова
На Паралимпийских играх в Париже прошел забег на 200 метров в классе Т35. Цветов стал его победителем и показал лучшее время в сезоне.
Цветов пробежал дистанцию за 23.19 с., опередив россиян Дмитрия Сафронота и Артема Калашяна. Второй украинец Иван Тетюхин финишировал пятым.
Ранее Цветов выиграл золотую медаль в беге на дистанции 100 метров.
Таким образом, украинец повторил достижения Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где он также выиграл золотые медали на 100 и 200 метрах. В Токио на этих дистанциях Игр был вторым.
Для сборной Украины выигранная медаль стала 17-й золотой в медальном зачете.
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