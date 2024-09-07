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Дідух створив неймовірне та вирвав "золото" у фіналі турніру з настільного тенісу в Парижі-2024

7 вересня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Дідух завоював першу золоту медаль у настільному тенісі у Парижі-2024
Віктор Дідух після перемоги у Парижі. Фото: Reuters/Maria Abranches
Валерій Ковалевич - Редактор

Український спортсмен Віктор Дідух завоював свою першу золоту медаль у Парижі-2024. Він переміг Шуай Жао з Китаю у фіналі турніру з настільного тенісу.

Вирішальний поєдинок вийшов напруженим, українець святкував перемогу внаслідок майстерності та волі до перемоги, повідомляє "Суспільне Спорт".

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У суботу, 7 вересня, на Паралімпіаді в Парижі відбувся фінал чоловічого турніру з настільного тенісу у класі MS8. Перемогу у ньому відсвяткував 37-річний українець Віктор Дідух.

Віктор Дідух
Віктор Дідух у фінальному матчі. Фото: Reuters/Maria Abranches

Запеклий опір суперника

Досвідчений спортсмен вийшов у фінал після перемог над Томом Буве (Франція), Емілем Андерсоном (Швеція) та Пісітом Вангпхонпханасірі (Таїланд). У вирішальному поєдинку українець воював із Шуай Жао з Китаю.

Суперники обмінялися перемогами у двох сетах, а у третьому Дідух вирвався уперед. Китайський спортсмен контратакував і забрав три очки поспіль, але у п'ятому сеті Віктор здобув перемогу з рахунком 11:9.

Віктор Дідух
Віктор Дідух у Парижі. Фото: Reuters/Maria Abranches

Це вже треті Ігри у кар'єрі Віктора Дідуха. У Ріо-2016 він завоював "золото" у командному турнірі, у Токіо-2020 став володарем "срібла" в одиночному розряді. Раніше в Парижі-2024 українець разом з Іриною Шинкарьовою здобув бронзові нагороди у міксті у класі XD17.

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спорт Паралімпійські ігри Віктор Дідух Паралімпійська збірна України Париж-2024 Настільний теніс

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