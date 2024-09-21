Українка Ярослава Магучіх боротиметься за звання кращої стрибунки у Європі

Ярослава Магучіх на змаганнях. Фото: Reuters

За підсумками цього року українська атлетка Ярослава Магучіх може стати кращою у рейтингу Федерації European Athletics. Однак їй протистоятимуть чимало інших номінантів.

Про це повідомляє Федерація Європейської атлетики у соцмережі X.

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Українська стрибунка виборола "золото" на Олімпіаді-2024 у Парижі, а також перевершила рекорд у стрибках у висоту, що протримався 27 років. Крім цього вона додала собі в колекцію третій титул Діамантової ліги.

У список кращих спортсменів European Athletics входять: