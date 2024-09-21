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Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи — хто їй протистоятиме

21 вересня 2024 00:04
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Українка Ярослава Магучіх боротиметься за звання кращої стрибунки у Європі
Ярослава Магучіх на змаганнях. Фото: Reuters
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

За підсумками цього року українська атлетка Ярослава Магучіх може стати кращою у рейтингу Федерації European Athletics. Однак їй протистоятимуть чимало інших номінантів.  

Про це повідомляє Федерація Європейської атлетики у соцмережі X.

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Українська стрибунка виборола "золото" на Олімпіаді-2024 у Парижі, а також перевершила рекорд у стрибках у висоту, що протримався 27 років. Крім цього вона додала собі в колекцію третій титул Діамантової ліги. 

У список кращих спортсменів European Athletics входять:

  • Фемке Бол (Нідерланди), яка завоювала три медалі Олімпіади-2024 та встановила рекорд у приміщенні у бігу на 400 м;
  • Кілі Годжкінсон (Велика Британія) — має "золото" чемпіонату Європи (800 м) та золоту медаль Олімпіади-2024 (800 м);
  • Малайка Мігамбо (Німеччина), яка в стрибках у довжину завоювала "золото" чемпіонату Європи, "срібло" Олімпіади-2024.
  • Нафіссату Тіам (Бельгія), що має "золото" Олімпіади-2024 у семиборстві;
  • Ємісі Огунлейє (Нігерія) — штовхання ядра: "золото" Олімпіади-2024 та декілька медалей чемпіонату Європи;
  • Сіфан Хассан (Нідерланди) — "золото" Олімпіади-2024 у марафонському забігу; 
  • Надя Батоклетті (Італія) — біг: "золото" чемпіонату Європи-2024 та "срібло" Олімпіади-2024.
  • Наталія Качмарек (Польща) "золото" у забігах чемпіонату Європи та "бронза" Олімпіади-2024;
  • Сирена Самба-Майєла (Франція) "золота" чемпіонка Європи у забігах на 100 м, та "срібло" Олімпіади-2024.

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спорт Ярослава Магучіх Олімпіада-2024 Легка атлетика стрибки у висоту

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