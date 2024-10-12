Детские фото Ярославы Магучих: как будущая олимпийская чемпионка пошла в спорт

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих в свои 23 года стала легендой мирового спорта. Уроженка Днепра выиграла олимпийское золото и побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который продержался 37 лет.

Интересно, что в детстве Магучих не думала о легкой атлетике, но все изменилось благодаря сестре, сообщил портал Відкритий.

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Ярослава Магучих в детстве. Фото: opentv.media

Как в детстве выглядела Магучих

Магучих в детстве и затем в подростковом возрасте была творческим ребенком, но очень активным. Именно из-за своей энергии она попала на легкую атлетику.

Ярослава Магучих в детстве. Фото: opentv.media

Ярослава своей активностью настолько сильно довела свою сестру, что та повела ее на легкую атлетику, которой также сама занималась.

Ярослава Магучих в детстве. Фото: opentv.media

Касательно школьных времен Ярослава пользовалась интересом у противоположного пола. На уроках будущая олимпийская чемпионка получала любовные записки. Магучих же отдавала свое предпочтение красивым мальчикам.

Напомним, Магучих рассказала, что намерена побить свой мировой рекорд.

Ранее Магучих "сладко" поцеловала своего молодого человека.