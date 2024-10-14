Юлия Левченко: красота украинской прыгунки поражает подписчиков соцсетей — фото

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунка в высоту Юлия Левченко на протяжении многих лет в тройке лучших украинских прыгунов в высоту. При этом, в плане женской красоты у нее чемпионство в секторе.

Красоту и женственность Левченко подтверждают ее снимки в Instagram.

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Левченко — спортсменка, имеющая много фото в профиле Instagram, где на нее подписаны 528 тысяч человек. Однако откровенные фото остались в прошлом Юлии.

Юлия Левченко на тренировке. Фото: instagram.com/levchenkou

Как выглядит красавица Юлия Левченко

Левченко показалась перед подписчиками в элегантном синем платье. Несмотря на закрытость наряда, он подчеркивает спортивные руки спортсменки, а благодаря вырезу внизу мы видим стройные ножки легкоатлетки.

Юлия Левченко показалась публике в синем платье. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко подчеркнула свои стройные ножки. Фото: instagram.com/levchenkou

Несмотря на успех 26-летней уроженки Бахмута в соцсетях, на спортивном секторе ее лучшие времена уже прошли и она уже не претендентка на медали международных соревнований. При этом из-за конкуренции в сборной она может лишиться места в основном составе команды.

Лучший результат Левченко — 2.02 м, но в последние сезоны она сильно не допрыгивает до этого результата.

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