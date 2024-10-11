Марина Бех-Романчук поделилась пикантным фото без белья в Карпатах

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас отдыхает после тяжелого сезона. К тому же прошлый год стал неудачным для украинки.

При этом девушка не унывает и радует подписчиков в Instagram пикантными фото.

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Интересно, что из всех украинских спортсменов Бех-Романчук наиболее активно ведет соцсети и на текущий момент у нее в Instagram 506 тысяч подписчиков.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Бех-Романчук отдохнула без белья

На одном из последних фото в соцсетях Марина снялась на камеру во время отдыха в Карпатах. Девушка сидела с обнаженным верхом и рисовала на холсте.

Также девушка снялась в купальнике на фоне красивых гор, которые не оставят никого равнодушным.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

На Олимпийских играх-2024 в Париже Бех-Романчук провалила свои выступления, поскольку получила травму и заболела. Из-за второй причины также провалил Олимпиаду ее муж Михаил Романчук, который составил Марине компанию в Карпатах.

Напомним, ранее свои яркие формы показала бывшая жена тренера "Динамо" Киев Олега Гусева.

Ведущая УПЛ ТБ ярко разделась перед камерой для фотосессии.