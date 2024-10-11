Марина Бех-Романчук поделилась пикантным фото без белья в Карпатах

Бех-Романчук снова осталась абсолютно голой из-за пейзажа Карпат — фото
Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас отдыхает после тяжелого сезона. К тому же прошлый год стал неудачным для украинки.
При этом девушка не унывает и радует подписчиков в Instagram пикантными фото.
Интересно, что из всех украинских спортсменов Бех-Романчук наиболее активно ведет соцсети и на текущий момент у нее в Instagram 506 тысяч подписчиков.
Бех-Романчук отдохнула без белья
На одном из последних фото в соцсетях Марина снялась на камеру во время отдыха в Карпатах. Девушка сидела с обнаженным верхом и рисовала на холсте.
Также девушка снялась в купальнике на фоне красивых гор, которые не оставят никого равнодушным.
На Олимпийских играх-2024 в Париже Бех-Романчук провалила свои выступления, поскольку получила травму и заболела. Из-за второй причины также провалил Олимпиаду ее муж Михаил Романчук, который составил Марине компанию в Карпатах.
Напомним, ранее свои яркие формы показала бывшая жена тренера "Динамо" Киев Олега Гусева.
Ведущая УПЛ ТБ ярко разделась перед камерой для фотосессии.
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