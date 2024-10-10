Бывшая жена Олега Гусева восхитила сеть своими пышными формами

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20/

Бывшая жена тренера киевского "Динамо" Олега Гусева продолжает активно жить без футбольного мира. При этом девушка любит показать миру свою красоту.

Очередное заманчивое фото Мария Гуревич опубликовала в Instagram.

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Мария еще во время жизни с Гусевым собрала хорошую аудиторию в соцсетях. Сейчас у девушки 109 тысяч подписчиков.

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20/

Как выглядит бывшая жена тренера "Динамо"

В своей последней публикации в соцсетях Гуревич предстала в пикантном образе. Через расстегнутую рубашку была видна ее пышная грудь и стройная талия. На фото девушка показала не только свою привлекательность, которая была с ней всегда, но и часы работы над собой.

Мария Гуревич. Фото: instagram.com/masha_mash20/

С Гусевым Мария жила вместе 10 лет, за которые у них родилась дочь.

Отметим, что после разрыва отношений с Гусевым Елена вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной Олега Гуревича.

Напомним, что сейчас Гусев женат на красивой и молодой модели Валерии.

Ранее новая жена Гусева появилась на публике в новом откровенном образе.