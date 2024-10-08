Эмануэла Руста — как выглядит самая привлекательная судья в футболе

Эмануэла Руста. Фото: fshf.org

В мировом футболе есть самая привлекательная судья, обслуживающая мужские футбольные матчи и Лигу чемпионов. Девушка привлекает внимание мужчин, но ей самой это не нравится.

Из-за постоянного сексизма и домогательств судья Эмануэла Руста удалила свой профиль в Instagram, передает Marca.

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У Русты был популярный профиль в Instagram, но в один момент сексистских комментариев в нем стало чрезвычайно много, что вынудило девушку сделать выбор между популярностью и работой.

Эмануэла Руста. Фото: x.com/skorsevertr

Кто такая Эмануэла Руста

Девушка родом из небольшого города, население которого немного превышает 230 тысяч человек. С детства Руста занималась баскетболом, а с футболом познакомилась во время учебы на факультете физического воспитания. Тогда же появилась возможность тренировать детей и судить матчи.

Эмануэла Руста. Фото: x.com/Excelsior

Русте потребовалось всего три года, чтобы начать работать на мужских матчах. В Албании Эмануэла стала первой женщиной, отсудившей матч в самой сильной лиге страны.

Эмануэла Руста. Фото: x.com/SchengenStory

Несмотря на успешную карьеру, ей постоянно приходилось одолевать предвзятость мужчин, которые оценивали ее как девушку, а не судью. Также Русту злили заголовки в СМИ, где ее называли сексуальной.

На текущий момент девушка судит матчи и работает преподавателем физкультуры в школе. К тому же она рада, что удалила профиль в соцсетях.

Напомним, ранее без нижнего белья снялась на камеру бывшая девушка экс-игрока "Динамо" Киев Беньямина Вербича.

В очень привлекательном образе появилась на публике жена капитана "Динамо" Виталия Буяльского.