Емануела Руста — як виглядає найпривабливіша арбітриня в футболі

Найкрасивіша арбітриня стала жертвою зайвої уваги чоловіків — фото
У світовому футболі є найпривабливіша арбітриня, яка обслуговує чоловічі футбольні матчі та Лігу чемпіонів. Дівчина привертає увагу чоловіків, але їй це не подобається.
Через постійний сексизм і домагання суддя Емануела Руста видалила свій профіль в Instagram, передає Marca.
Руста раніше мала популярний профіль в Instagram, але одного разу сексистських коментарів у ньому стало надзвичайно багато, що змусило дівчину зробити вибір між популярністю та роботою.
Хто така Емануела Руста
Дівчина родом із невеликого міста, населення якого трохи перевищує 230 тисяч людей. Змалку Руста займалася баскетболом, а з футболом познайомилася під час навчання на факультеті фізичного виховання. Тоді ж з'явилася можливість тренувати дітей та судити матчі.
Русті знадобилося лише три роки, щоб почати працювати на чоловічих матчах. В Албанії Емануела стала першою жінкою, яка відсудила матч у найсильнішій лізі країни.
Попри успішну кар'єру, їй постійно доводилося долати упередженість чоловіків, які оцінювали її як дівчину, а не арбітриню. Також Русту злили заголовки у ЗМІ, де її називали сексуальною.
На цю мить дівчина судить матчі та працює викладачем фізкультури у школі. До того ж вона рада, що видалила профіль у соцмережах.
Нагадаємо, раніше без спідньої білизни знялася на камеру колишня дівчина ексгравця "Динамо" Київ Беньяміна Вербича.
У дуже привабливому образі з'явилася на публіці дружина капітана "Динамо" Віталія Буяльського.
Читайте Новини.LIVE!