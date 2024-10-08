Емануела Руста — як виглядає найпривабливіша арбітриня в футболі

Емануела Руста. Фото: fshf.org

У світовому футболі є найпривабливіша арбітриня, яка обслуговує чоловічі футбольні матчі та Лігу чемпіонів. Дівчина привертає увагу чоловіків, але їй це не подобається.

Через постійний сексизм і домагання суддя Емануела Руста видалила свій профіль в Instagram, передає Marca.

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Руста раніше мала популярний профіль в Instagram, але одного разу сексистських коментарів у ньому стало надзвичайно багато, що змусило дівчину зробити вибір між популярністю та роботою.

Емануела Руста. Фото: x.com/skorsevertr

Хто така Емануела Руста

Дівчина родом із невеликого міста, населення якого трохи перевищує 230 тисяч людей. Змалку Руста займалася баскетболом, а з футболом познайомилася під час навчання на факультеті фізичного виховання. Тоді ж з'явилася можливість тренувати дітей та судити матчі.

Емануела Руста. Фото: x.com/Excelsior

Русті знадобилося лише три роки, щоб почати працювати на чоловічих матчах. В Албанії Емануела стала першою жінкою, яка відсудила матч у найсильнішій лізі країни.

Емануела Руста. Фото: x.com/SchengenStory

Попри успішну кар'єру, їй постійно доводилося долати упередженість чоловіків, які оцінювали її як дівчину, а не арбітриню. Також Русту злили заголовки у ЗМІ, де її називали сексуальною.

На цю мить дівчина судить матчі та працює викладачем фізкультури у школі. До того ж вона рада, що видалила профіль у соцмережах.

Нагадаємо, раніше без спідньої білизни знялася на камеру колишня дівчина ексгравця "Динамо" Київ Беньяміна Вербича.

У дуже привабливому образі з'явилася на публіці дружина капітана "Динамо" Віталія Буяльського.