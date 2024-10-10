Колишня дружина Олега Гусєва захопила мережу своїми пишними формами

Колишня дружина Гусєва показала свої вражаючі форми — фото
Колишня дружина тренера київського "Динамо" Олега Гусєва продовжує активно жити без футбольного світу. При цьому дівчина любить показати світові свою красу.
Чергове привабливе фото Марія Гуревич опублікувала в Instagram.
Марія ще за життя з Гусєвим зібрала хорошу аудиторію в соцмережах. Наразі у дівчини 109 тисяч підписників.
Як виглядає колишня дружина тренера "Динамо"
У своїй останній публікації у соцмережах Гуревич постала у пікантному образі. Через розстебнуту сорочку було видно її пишні груди і струнку талію. На фото дівчина показала не лише свою привабливість, яка була з нею завжди, а й години роботи над собою.
З Гусєвим Марія жила разом 10 років, за які у них народилася донька.
Зазначимо, що після розриву стосунків із Гусєвим Олена вийшла заміж за колишнього чоловіка Алли Добкіної Олега Гуревича.
Нагадаємо, що зараз Гусєв одружений з красивою та молодою моделлю Валерією.
Раніше нова дружина Гусєва з'явилася на публіці у новому відвертому образі.
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