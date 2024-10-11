Марина Бех-Романчук поділилася пікантним фото без білизни у Карпатах

Бех-Романчук знову залишилася абсолютно голою через краєвид Карпат — фото
Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зараз відпочиває після важкого сезону. До того ж минулий рік став невдалим для українки.
При цьому дівчина не сумує і радує підписників у Instagram пікантними фото.
Цікаво, що з усіх українських спортсменів Бех-Романчук найбільш активно веде соцмережі і зараз у неї в Instagram 506 тисяч підписників.
Бех-Романчук відпочила без білизни
На одному з останніх фото у соцмережах Марина знялася на камеру під час відпочинку у Карпатах. Дівчина сиділа з оголеним верхом та малювала на полотні.
Також дівчина знялася у купальнику на тлі гарних гір, які не залишать нікого байдужим.
На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Бех-Романчук провалила свої виступи, оскільки отримала травму та захворіла. Через другу причину також провалив Олімпіаду її чоловік Михайло Романчук, який склав Марині компанію у Карпатах.
Нагадаємо, раніше свої яскраві форми показала колишня дружина тренера "Динамо" Київ Олега Гусєва.
Ведуча УПЛ ТБ яскраво роздяглася перед камерою для фотосесії.
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