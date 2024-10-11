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Бех-Романчук знову залишилася абсолютно голою через краєвид Карпат — фото

11 жовтня 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Марина Бех-Романчук поділилася пікантним фото без білизни у Карпатах
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зараз відпочиває після важкого сезону. До того ж минулий рік став невдалим для українки.

При цьому дівчина не сумує і радує підписників у Instagram пікантними фото.

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Цікаво, що з усіх українських спортсменів Бех-Романчук найбільш активно веде соцмережі і зараз у неї в Instagram 506 тисяч підписників.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Бех-Романчук відпочила без білизни

На одному з останніх фото у соцмережах Марина знялася на камеру під час відпочинку у Карпатах. Дівчина сиділа з оголеним верхом та малювала на полотні.

Також дівчина знялася у купальнику на тлі гарних гір, які не залишать нікого байдужим.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Бех-Романчук провалила свої виступи, оскільки отримала травму та захворіла. Через другу причину також провалив Олімпіаду її чоловік Михайло Романчук, який склав Марині компанію у Карпатах.

Нагадаємо, раніше свої яскраві форми показала колишня дружина тренера "Динамо" Київ Олега Гусєва.

Ведуча УПЛ ТБ яскраво роздяглася перед камерою для фотосесії.

Карпати Марина Бех Легка атлетика Париж-2024

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