Марина Бех-Романчук поділилася пікантним фото без білизни у Карпатах

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зараз відпочиває після важкого сезону. До того ж минулий рік став невдалим для українки.

При цьому дівчина не сумує і радує підписників у Instagram пікантними фото.

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Цікаво, що з усіх українських спортсменів Бех-Романчук найбільш активно веде соцмережі і зараз у неї в Instagram 506 тисяч підписників.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Бех-Романчук відпочила без білизни

На одному з останніх фото у соцмережах Марина знялася на камеру під час відпочинку у Карпатах. Дівчина сиділа з оголеним верхом та малювала на полотні.

Також дівчина знялася у купальнику на тлі гарних гір, які не залишать нікого байдужим.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Бех-Романчук провалила свої виступи, оскільки отримала травму та захворіла. Через другу причину також провалив Олімпіаду її чоловік Михайло Романчук, який склав Марині компанію у Карпатах.

Нагадаємо, раніше свої яскраві форми показала колишня дружина тренера "Динамо" Київ Олега Гусєва.

Ведуча УПЛ ТБ яскраво роздяглася перед камерою для фотосесії.