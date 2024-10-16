Забарний став кандидатом на перехід до одного з клубів Італії

Ілля Забарний на тренуванні "Борнмуту". Фото: instagram.com/afcb/

Англійський футбольний клуб "Борнмут" взимку наступного року може залишитись без одного зі своїх лідерів. Захисник збірної України Ілля Забарний став кандидатом на перехід у відому закордонну команду.

"Борнмут" готовий продати футболіста, щоб покращити своє економічне становище, повідомляє Top Mercato.

Читайте також:

Ілля Забарний перейшов у "Борнмут" із київського "Динамо" у січні 2023 року. Угода коштувала "вишням" 22,70 млн євро. За два роки у складі англійського клубу український захисник став одним із найкращих молодих гравців АПЛ та лідером оборони "Борнмуту".

Ілля Забарний у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Забарний готовий до нового виклику

В англійському клубі готові продавати своїх найкращих гравців, якщо за ними надходять вигідні пропозиції. Забарний може змінити клуб уже у січні 2025 року, оскільки ним цікавиться відомий італійський клуб.

Йдеться про міланський "Інтер", який бореться за перемогу в Серії А. Команда Сімоне Індзагі не може налагодити гру в обороні цього сезону. Вона пропустила десять голів у семи матчах і посідає лише друге місце у турнірній таблиці.

Забарний став одним із кандидатів на перехід до "Інтеру", який готовий заплатити за Іллю 35 млн євро. Інші претенденти на трансфер коштуватимуть дорожче, бо не виключено, що взимку українець продовжить кар'єру в Італії.

Нагадаємо, Віктор Леоненко придумав образливе прізвисько футболісту збірної України Михайлу Мудрику.

А українська легкоатлетка Юлія Левченко продемонструвала кадри нової фотосесії в сукні, що облягає.