Леоненко образливо назвав Мудрика регбістом після матчу з Чехією

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

У матчі четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграла внічию з Чехією (1:1). Кілька моментів у матчі мав Михайло Мудрик, але зазвичай не влучав по воротах.

Гру Мудрика в комантарі "Збірній" оцінив колишній гравець київського "Динамо" Віктор Леоненко.

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За словами Леоненка, він не розуміє, куди Мудрик направляє м'яч під час подачі кутових.

Експерт відзначив, що окрім початкового моменту, коли Мудрик віддав пас на Шапаренка, в матчі він більше нічим не відзначився.

"Мішка-70, він же регбіст, а тепер уже я його Мішка-кутовий буду називати. Я взагалі не розумію, куди він б'є під час кутових? Його можна відзначити тільки на початку гри, коли він пробіг і віддав на Шапаренка, а той із моменту зробив немомент, а потім увесь матч, напевно, думав про це. Це єдине, що зробив учора Мішка-кутовий", — сказав Леоненко.

Також Леоненко додав, що Мудрик повинен постійно створювати різницю на полі та забивати голи з напівмоментів, але цього він наразі не робить.

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