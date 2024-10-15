Мілевський назвав футболістів, які можуть посилити збірну України

Ілля Забарний проти Томаса Саучека. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський залишився розчарований нічиєю з командою Чехії у Лізі Націй. Він вважає, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров випустив на поле не основний склад.

Мілевський назвав футболістів, які зможуть посилити гру збірної України, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Збірна України пропустила гол від Чехії у першому таймі матчу четвертого туру Ліги Націй. Після перерви команда Сергія Реброва отримала право на пенальті, який реалізував Артем Довбик.

Футболісти збірної України дякують уболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мілевському не подобається гра збірної України

Український спортсмен Артем Мілевський заявив, що його не приваблює ця гра національної команди. Йому незвично бачити склад "синьо-жовтих" без зірок, які ще нещодавно були основними гравцями збірної України.

Експерт назвав Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Олександра Зінченка, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва та Руслана Маліновського як футболісти, які здатні посилити національну команду. Майже всі вони пропустили жовтневі матчі Ліги Націй через травми.

Мілевський заявив, що з цими виконавцями збірна України обігравала у Києві Португалію. А зараз Артему нудно дивитися матчі "синьо-жовтих".

Збірна України посідає останнє місце у турнірній таблиці свого квартету після чотирьох матчів Ліги Націй. Наступним суперником команди Сергія Реброва стане Грузія. Матч відбудеться у листопаді.

Нагадаємо, Артем Довбик назвав те, що його розчарувало у грі національної команди проти Чехії.

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