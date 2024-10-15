Головний тренер збірної Чехії розкритикував суддівство у грі з Україною

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек (праворуч). Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна Чехії відкрила рахунок у першому таймі матчу з національною командою України у рамках четвертого туру Ліги Націй. Але у другому таймі у ворота Матея Коваржа було призначено пенальті, який реалізував Артем Довбик.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек розкритикував суддівство та гру суперника, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Команда Сергія Реброва активніше розпочала поєдинок проти чеських суперників, але змарнувала декілька моментів біля чужих воріт. Підопічні Івана Гашека зуміли забити гол ще у першому таймі. Однак після перерви Ладислав Крейчі зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Артем Довбик забив м'яч у відповідь з пенальті.

Рефері призначає пенальті у ворота збірної Чехії. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Гашек сказав про суддівство

Головний тренер збірної Чехії вважає нічию з Україною справедливим результатом протистояння. Однак він очікував більшого від "синьо-жовтих", яких вважав фаворитами напередодні поєдинку.

Іван Гашек критично висловився про роботу бригади арбітрів на матчі Україна — Чехія. Він вважає, що такі пенальті, призначені у ворота Коваржа, шкодять футболу.

Завдяки нічиїй зі збірною України команда Івана Гашека набрала один бал та очолила турнірну таблицю квартету.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін зацікавив один із грандів європейського футболу.

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