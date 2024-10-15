Главный тренер сборной Чехии раскритиковал судейство в игре с Украиной

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек (справа). Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Чехии открыла счет в первом тайме матча с национальной командой Украины в рамках четвертого тура Лиги Наций. Но во втором тайме в ворота Матея Коваржа был назначен пенальти, который реализовал Артем Довбик.

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек раскритиковал судейство и игру соперника, сообщает официальный сайт УАФ.

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Команда Сергея Реброва более активно начала поединок против чешских соперников, но упустила несколько моментов у чужих ворот. Подопечные Ивана Гашека сумели забить гол еще в первом тайме. Однако после перерыва Ладислав Крейчи сыграл рукой в своей штрафной, и Артем Довбик забил ответный мяч с пенальти.

Рефери назначает пенальти в ворота сборной Чехии. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Гашек сказал о судействе

Главный тренер сборной Чехии считает ничью с Украиной справедливым исходом противостояния. Однако он ожидал большего от "сине-желтых", которых считал фаворитами накануне поединка.

Иван Гашек критично высказался о работе бригады арбитров на матче Украина — Чехия. Он считает, что такие пенальти, который был назначен в ворота Коваржа, вредят футболу.

Благодаря ничьей со сборной Украины команда Ивана Гашека набрала один балл и возглавила турнирную таблицу квартета.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин заинтересовал один из грандов европейского футбола.

Бывший капитан "сине-желтых" Анатолий Тимощук зарабатывает в России большие деньги и не собирается покидать эту страну.

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