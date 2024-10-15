Ребров назвал еще одного травмированного игрока сборной Украины

Сергей Ребров во время поединка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В рамках четвертого тура Лиги Наций сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров рассказал о кадровых проблемах и травмах своих футболистов.

Повреждение в матче с Чехией получил не только Гуцуляк, сообщил Ребров в интервью официальному сайту УАФ.

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Сборная Украины не сумела победить Чехию в матче Лиги Наций. "Сине-желтые" пропустили гол в первом тайме, но сразу после перерыва отыгрались благодаря тому, что Артем Довбик отличился с пенальти.

Еще в середине первого тайма тяжелую травму получил Алексей Гуцуляк, которого унесли с поля на носилках. Оказалось, что это не единственная кадровая потеря сборной Украины.

Игроки перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Травма Шапаренко

Главный тренер национальной команды подтвердил, что Николай Шапаренко покинул поле на 64-й минуте из-за травмы. У футболиста "Динамо" было небольшое повреждение, и его заменили для того, чтобы не усугубить проблему.

"Георгий Судаков показал, что он восстановился и работал почти 90 минут. Мы хотели сохранить интенсивность игры. А те футболисты, которые вышли на замену, смогли поддерживать высокий темп поединка", — заявил Ребров.

Свой следующий матч сборная Украины проведет на выезде против сборной Грузии 16 ноября.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который несколько раз спас ворота своей команды в поединке с Чехией, может продолжить карьеру в Германии.

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