Ребров о травме Гуцуляка после матча Украина — Чехия в Лиге Наций

Сергей Ребров. Фото: скриншот

В польском Вроцлаве завершился матч четвертого тура группового этапа Лиги Наций, где сборная Украины сыграла с Чехией. Матч завершился ничьей 1:1.

После игры главный тренер Сергей Ребров в эфире MEGOGO рассказал о травме вингера Алексея Гуцуляка.

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На 19-й минуте матча Томаш Соучек во время углового ударил головой в челюсть Гуцуляга. Вингер после этого потерял сознание, а когда он пришел в себя, его вынесли с поля на носилках.

Алексей Гуцуляк покинул поле в матче с Чехией. Фото: Reuters

Ребров рассказал, что с Гуцуляком

По словам Реброва, Гуцуляка госпитализировали в одну из больниц Вроцлава, где должны осмотреть.

Ребров добавил, что Алексей получил страшную травму и пока остается во Вроцлаве.

"К сожалению, у Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он сейчас в госпитале. Это очень страшная травма. Он остается здесь, посмотрим, что будет", — сказал Ребров.

Отметим, что после ничьей с Чехией сборная Украины имеет в активе четыре балла и продолжает находиться на последнем месте в группе. У чехов семь баллов и первое место. За ними следуют Грузия и Албания – по шесть очков.

Напомним, спортивный врач сообщил, что произошло с Гуцуляком.

Ранее стало известно, что на матче "Динамо" против "Шахтера" у УПЛ будет аншлаг.