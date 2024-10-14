Нокаут Гуцуляка в матче Украина - Чехия: реакция спортивного врача

Спортивный врач заявил, что Гуцуляку не избежать сотрясения мозга
Сборная Украины в первом тайме матча против Чехии в четвертом туре группового этапа Лиги Наций лишилась Алексея Гуцуляка. В момент с первым голом соперника Томаш Соучек попал головой в челюсть Гуцуляка и тот был нокаутирован.
Инцидент в Телеграмме прокомментировал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.
Сборная Украины в первом тайме в момент травмы Гуцуляка пропустила от Лукаша Черва.
Травма Гуцуляка
По словам врача, Соучек головой попал в челюсть Гуцуляка, что запустило цепь реакции, которая привела к сотрясению мозга и потере сознания.
"Респект игрокам сборной, вернувшим Алексея в безопасную позу, ожидая врачей.
Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках", — написал врач.
Также Бабелюк отметил, что Гуцуляку никак не избежать сотрясения мозга.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров произвел лишь одну смену в составе в матче с Чехией по сравнению с игрой против Грузии.
Ребров ранее рассказал, как играть без лидеров национальной команды.
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