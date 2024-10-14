Нокаут Гуцуляка в матче Украина - Чехия: реакция спортивного врача

Алексей Гуцуляк на газоне. Фото: Reuters

Сборная Украины в первом тайме матча против Чехии в четвертом туре группового этапа Лиги Наций лишилась Алексея Гуцуляка. В момент с первым голом соперника Томаш Соучек попал головой в челюсть Гуцуляка и тот был нокаутирован.

Инцидент в Телеграмме прокомментировал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

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Травма Гуцуляка

По словам врача, Соучек головой попал в челюсть Гуцуляка, что запустило цепь реакции, которая привела к сотрясению мозга и потере сознания.

"Респект игрокам сборной, вернувшим Алексея в безопасную позу, ожидая врачей.

Медицинская команда также здорово отработала, просигнализировав замену и организовав транспортировку на носилках", — написал врач.

Также Бабелюк отметил, что Гуцуляку никак не избежать сотрясения мозга.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров произвел лишь одну смену в составе в матче с Чехией по сравнению с игрой против Грузии.

Ребров ранее рассказал, как играть без лидеров национальной команды.