Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков arrow

Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

13 октября 2024 22:57
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сергей Ребров рассказал, были ли достойно заменены лидеры сборной Украины
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины по футболу сыграет в польском Вроцлаве матч четвертого тура Лиги Наций. Команда подходит к игре без многих игроков основной обоймы.

Перед игрой главный тренер Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал, как команда справляется без лидеров.

Читайте также:

Сборная Украины еще до начала сбора из-за травм и болезней осталась без Виталия Миколенко, Виктора Цыганкова, Андрея Ярмоленко, Александра Пихаленка, Александра Зинченко, Андрея Лунина, Владимира Бражко и Руслана Малиновского.

Помешало ли Украине отсутствие основных игроков

Главный тренер сборной заявил, что отсутствующие футболисты важны для национальной команды, но из-за травм они не могут помочь.

При этом Ребров подчеркнул, что в матче с Грузией вышедшие на поле игроки продемонстрировали украинский характер и способность побеждать. Тренер считает, что эти игроки способны заменить отсутствующих.

Виктор Цыганков и Владимир Бражко
Виктор Цыганков и Владимир Бражко травмированы. Фото: УАФ

"Я считаю, что это очень важные игроки для национальной сборной. Они сейчас травмированы. Если вы видели матч с Грузией, то, по моему мнению, футболисты, вышедшие в основном составе и вышедшие на замену, действительно продемонстрировали украинский характер, что мы хотим и можем побеждать", — сказал Ребров.

Сборная Украины после трех туров занимает последнюю позицию, имея в активе три балла. В последнем матче команда со счетом 1:0 выиграла у Грузии. Чехия сейчас идет второй с шестью баллами.

Напомним, расположение сборной Украины из-за травмы покинул вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

В матче против Чехии может не сыграть Артем Довбик, отсутствовавший на предматчевой тренировке. Тарас Степаненко тоже под вопросом.

футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Виталий Миколенко Сергей Ребров Андрей Ярмоленко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

22:50 "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками — десятки раненых

22:33 На Львовщине офицер насчитывал выплаты бойцам, которые ушли в СОЧ — решение суда

22:31 Синоптики прогнозируют сильный холод и дождь в Киеве — прогноз погоды на завтра

22:30 В Николаевской области мужчина самовольно оставил службу — какое наказание

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

21:54 В Минэнерго объяснили, как первые заморозки повлияют на отключение света

21:34 Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды на следующей неделе

21:30 Сотрудники ТЦК провели масштабный рейд по заведениям на Дерибасовской в Одессе

21:14 Довбик может не сыграть в матче с Чехией в Лиге Наций

21:13 На Полтавщине мужчина сжег деревьев почти на 5 млн грн — как его наказал суд

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

22:50 "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками — десятки раненых

22:33 На Львовщине офицер насчитывал выплаты бойцам, которые ушли в СОЧ — решение суда

22:31 Синоптики прогнозируют сильный холод и дождь в Киеве — прогноз погоды на завтра

22:30 В Николаевской области мужчина самовольно оставил службу — какое наказание

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

21:54 В Минэнерго объяснили, как первые заморозки повлияют на отключение света

21:34 Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды на следующей неделе

21:30 Сотрудники ТЦК провели масштабный рейд по заведениям на Дерибасовской в Одессе

21:14 Довбик может не сыграть в матче с Чехией в Лиге Наций

21:13 На Полтавщине мужчина сжег деревьев почти на 5 млн грн — как его наказал суд

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник