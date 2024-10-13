Сергей Ребров рассказал, были ли достойно заменены лидеры сборной Украины

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу сыграет в польском Вроцлаве матч четвертого тура Лиги Наций. Команда подходит к игре без многих игроков основной обоймы.

Перед игрой главный тренер Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал, как команда справляется без лидеров.

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Сборная Украины еще до начала сбора из-за травм и болезней осталась без Виталия Миколенко, Виктора Цыганкова, Андрея Ярмоленко, Александра Пихаленка, Александра Зинченко, Андрея Лунина, Владимира Бражко и Руслана Малиновского.

Помешало ли Украине отсутствие основных игроков

Главный тренер сборной заявил, что отсутствующие футболисты важны для национальной команды, но из-за травм они не могут помочь.

При этом Ребров подчеркнул, что в матче с Грузией вышедшие на поле игроки продемонстрировали украинский характер и способность побеждать. Тренер считает, что эти игроки способны заменить отсутствующих.

Виктор Цыганков и Владимир Бражко травмированы. Фото: УАФ

"Я считаю, что это очень важные игроки для национальной сборной. Они сейчас травмированы. Если вы видели матч с Грузией, то, по моему мнению, футболисты, вышедшие в основном составе и вышедшие на замену, действительно продемонстрировали украинский характер, что мы хотим и можем побеждать", — сказал Ребров.

Сборная Украины после трех туров занимает последнюю позицию, имея в активе три балла. В последнем матче команда со счетом 1:0 выиграла у Грузии. Чехия сейчас идет второй с шестью баллами.

Напомним, расположение сборной Украины из-за травмы покинул вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

В матче против Чехии может не сыграть Артем Довбик, отсутствовавший на предматчевой тренировке. Тарас Степаненко тоже под вопросом.