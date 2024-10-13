Украина осталась без Ризныка перед матчем Лиги Наций против Чехии

Украина потеряла голкипера перед матчем с Чехией в Лиге Наций
Сборная Украины по футболу 14 октября сыграет матч 4-го тура Лиги Наций. Соперником сине-желтых станет сборная Чехии.
В УАФ за день до игры сообщили, что выбыл один из вратарей команды.
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По информации УАФ, в преддверии матча с Чехией травму получил голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризник.
Сейчас футболист уже покинул команду и вернулся в Украину, где в клубе пройдет восстановление.
На игру с Чехией у сборной Украины остались вратари Анатолий Трубин и Георгий Бущан.
Отметим, что Ризнык сначала был в резервной заявке сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией. Однако заболел вратарь "Реала" Андрей Лунин и его заменили голкипером "Шахтера".
Украина сыграет матч против Чехии 14 октября. Начало — в 21:45.
После трех туров Украина имеет три балла и занимает последнее четвертое место в турнирной таблице.
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