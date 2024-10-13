Украина осталась без Ризныка перед матчем Лиги Наций против Чехии

Сборная Украины по футболу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины по футболу 14 октября сыграет матч 4-го тура Лиги Наций. Соперником сине-желтых станет сборная Чехии.

В УАФ за день до игры сообщили, что выбыл один из вратарей команды.

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Украина осталась без вратаря перед важным матчем

По информации УАФ, в преддверии матча с Чехией травму получил голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризник.

Сейчас футболист уже покинул команду и вернулся в Украину, где в клубе пройдет восстановление.

На игру с Чехией у сборной Украины остались вратари Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Отметим, что Ризнык сначала был в резервной заявке сборной Украины на матчи с Грузией и Чехией. Однако заболел вратарь "Реала" Андрей Лунин и его заменили голкипером "Шахтера".

Украина сыграет матч против Чехии 14 октября. Начало — в 21:45.

После трех туров Украина имеет три балла и занимает последнее четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, ранее стало известно, почему сборные Украины по футболу будут играть в старой форме.

Жена правого защитника сборной Украины Ефима Конопли предстала в пикантном образе.