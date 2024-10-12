Только одна сборная Украины переходит на Adidas — в УАФ объяснили решение

Сборные Украины по футболу будут играть в старой форме — известна причина
Украинская ассоциация футбола поменяла технического спонсора с испанской Joma на немецкий Adidas. При этом молодежная сборная Украины U-21 сыграла в матче отбора на Евро-2025 в старой форме.
В УАФ разъяснили причину выхода молодежки в старой форме, передает "Трибуна".
Почему не играют в новой форме
Национальная сборная Украины 11 октября в Лиге Наций сыграла против Грузии в новой форме. В это же время команда U-21 играла против Англии в старой.
Проблема с формой вызвала обсуждение в социальных сетях, где фанаты не понимали, почему такое несоответствие.
В УАФ сообщили, что на первом этапе партнерства в Adidas обязались экипировать национальную команду. Остальные сборные сейчас в переходном периоде и будут использовать остатки формы Joma.
Также в УАФ отметили, что начиная с 2025 года, остальные сборные Украины также будет одевать Adidas.
Напомним, ранее Андрея Шевченко обвинили в коррупции из-за проблем с экипировкой сборной Украины.
За форвардом национальной команды Артемом Довбиком следят представители "ПСЖ" и "Баварии".
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о ссоре с капитаном команды Андреем Ярмоленко.
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