Только одна сборная Украины переходит на Adidas — в УАФ объяснили решение

Сборная Украины U-21. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола поменяла технического спонсора с испанской Joma на немецкий Adidas. При этом молодежная сборная Украины U-21 сыграла в матче отбора на Евро-2025 в старой форме.

В УАФ разъяснили причину выхода молодежки в старой форме, передает "Трибуна".

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Почему не играют в новой форме

Национальная сборная Украины 11 октября в Лиге Наций сыграла против Грузии в новой форме. В это же время команда U-21 играла против Англии в старой.

Проблема с формой вызвала обсуждение в социальных сетях, где фанаты не понимали, почему такое несоответствие.

В УАФ сообщили, что на первом этапе партнерства в Adidas обязались экипировать национальную команду. Остальные сборные сейчас в переходном периоде и будут использовать остатки формы Joma.

Также в УАФ отметили, что начиная с 2025 года, остальные сборные Украины также будет одевать Adidas.

Напомним, ранее Андрея Шевченко обвинили в коррупции из-за проблем с экипировкой сборной Украины.

За форвардом национальной команды Артемом Довбиком следят представители "ПСЖ" и "Баварии".

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал слухи о ссоре с капитаном команды Андреем Ярмоленко.