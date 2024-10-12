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Збірні України з футболу гратимуть у старій формі — відома причина

12 жовтня 2024 23:29
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Лише одна збірна України переходить на Adidas – в УАФ пояснили рішення
Збірна України U-21. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Українська асоціація футболу поміняла технічного спонсора з іспанською Joma на німецьку Adidas. При цьому молодіжна збірна України U-21 зіграла у матчі відбору на Євро-2025 у старій формі.

В УАФ роз'яснили причину виходу молоді у старій формі, передає "Трибуна".

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Гравці збірної України у новій формі. Фото: УАФ

Чому не грають у новій формі

Національна збірна України 11 жовтня у Лізі Націй зіграла проти Грузії у новій формі. У цей час команда U-21 грала проти Англії у старій.

Проблема з формою викликала обговорення у соціальних мережах, де фанати не розуміли, чому така невідповідність.

В УАФ повідомили, що на першому етапі партнерства Adidas зобов'язалися екіпірувати національну команду. Інші збірні зараз у перехідному періоді та будуть використовувати залишки форми Joma.

Також в УАФ зазначили, що починаючи з 2025 року решту збірних України також одягатиме Adidas.

Нагадаємо, раніше Андрія Шевченка звинуватили в корупції через проблеми з екіпіруванням збірної України.

За форвардом національної команди Артемом Довбиком стежать представники "ПСЖ" та "Баварії".

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував чутки про сварку з капітаном команди Андрієм Ярмоленком.

футбол Збірна України з футболу Adidas футбольна форма Збірна України U-21

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