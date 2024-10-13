Україна залишилась без Різника перед матчем Ліги Націй проти Чехії

Збірна України з футболу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України з футболу 14 жовтня зіграє матч четвертого туру Ліги Націй. Суперником синьо-жовтих стане збірна Чехії.

В УАФ за день до гри повідомили, що вибув один з воротарів команди.

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Дмитро Різник. Фото: УАФ

Україна залишилась без воротаря перед важливим матчем

За інформацією УАФ, напередодні матчу з Чехією травму отримав голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник.

Наразі футболіст вже покинув команду та повернувся в Україну, де в клубі пройде відновлення.

На гру з Чехією у збірної України з воротарів залишились Анатолій Трубін та Георгій Бущан.

Зазначимо, що Різник спершу був у резервній заявці збірної України на матчі з Грузією та Чехією. Однак захворів воротар "Реала" Андрій Лунін і його замінили на голкіпера "Шахтаря".

Україна зіграє матч проти Чехії 14 жовтня. Початок — о 21:45.

Після трьох турів Україна має три бали та посідає останнє четверте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому збірні України з футболу гратимуть в старій формі.

Дружина правого захисника збірної України Юхима Коноплі предстала в пікантному образі.