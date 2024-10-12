Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією arrow

Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією

12 жовтня 2024 21:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Сергій Ребров подякував гравцям за перемогу над Грузією в Лізі Націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України з футболу змогла виграти перший матч в Лізі Націй під керівництвом Сергія Реброва. Синьо-жовті з рахунком 1:0 перемогли Грузію.

Після гри Ребров у Instagram звернувся до своїх підопічних.

Читайте також:
Сборная Украины по футболу
Матч Україна — Грузія. Фото: УАФ

Що написав Ребров гравцям

Головний тренер збірної України подякував своїм гравцям за їхню віддачу в матчі з Грузією.

Він привітав усіх з перемогою, відзначив характер і якість гри команди, які дозволили досягти важливого результату в непростому поєдинку.

Також Ребров підкреслив, що команда рухається далі й вже готується до наступного матчу в понеділок проти Чехії.

"Вітаю всіх з перемогою. Дякую хлопцям за їхній характер та якість у грі, які призвели до важливого результату в цьому непростому матчі. Рухаємось далі та вже готуємось до понеділка", — сказав Ребров.

Відзначимо, що збірна України після трьох турів набрала три очки і йде на останньому місці у квартеті. Грузія займає першу позицію — шість балів і хороша різниця забитих та пропущених м’ячів.

Нагадаємо, за Артемом Довбиком слідкують представники двух європейських топ-клубів.

Раніше Ребров прокоментував чутки про сварку з капітаном збірної Андрієм Ярмоленком.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Збірна Грузії з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:54 Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією

21:34 Зеленський у зверненні повідомив про дуже складну ситуацію на двох напрямках

21:13 У Києві архітектор боровся за авторські права легендарної будівлі — рішення суду

21:04 Скандальний рейд ТЦК у Києві — Вакарчук розпочав новий концерт з промови

20:32 Від осінньго тепла до лютого холоду — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

20:13 Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

20:00 Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон

19:36 Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

21:54 Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією

21:34 Зеленський у зверненні повідомив про дуже складну ситуацію на двох напрямках

21:13 У Києві архітектор боровся за авторські права легендарної будівлі — рішення суду

21:04 Скандальний рейд ТЦК у Києві — Вакарчук розпочав новий концерт з промови

20:32 Від осінньго тепла до лютого холоду — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

20:13 Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

20:00 Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон

19:36 Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник