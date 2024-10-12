Сергій Ребров подякував гравцям за перемогу над Грузією в Лізі Націй

Ребров звернувся до гравців збірної України після перемоги над Грузією
Збірна України з футболу змогла виграти перший матч в Лізі Націй під керівництвом Сергія Реброва. Синьо-жовті з рахунком 1:0 перемогли Грузію.
Після гри Ребров у Instagram звернувся до своїх підопічних.
Що написав Ребров гравцям
Головний тренер збірної України подякував своїм гравцям за їхню віддачу в матчі з Грузією.
Він привітав усіх з перемогою, відзначив характер і якість гри команди, які дозволили досягти важливого результату в непростому поєдинку.
Також Ребров підкреслив, що команда рухається далі й вже готується до наступного матчу в понеділок проти Чехії.
"Вітаю всіх з перемогою. Дякую хлопцям за їхній характер та якість у грі, які призвели до важливого результату в цьому непростому матчі. Рухаємось далі та вже готуємось до понеділка", — сказав Ребров.
Відзначимо, що збірна України після трьох турів набрала три очки і йде на останньому місці у квартеті. Грузія займає першу позицію — шість балів і хороша різниця забитих та пропущених м’ячів.
Нагадаємо, за Артемом Довбиком слідкують представники двух європейських топ-клубів.
Раніше Ребров прокоментував чутки про сварку з капітаном збірної Андрієм Ярмоленком.
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