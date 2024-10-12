Сергій Ребров подякував гравцям за перемогу над Грузією в Лізі Націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу змогла виграти перший матч в Лізі Націй під керівництвом Сергія Реброва. Синьо-жовті з рахунком 1:0 перемогли Грузію.

Після гри Ребров у Instagram звернувся до своїх підопічних.

Читайте також:

Матч Україна — Грузія. Фото: УАФ

Що написав Ребров гравцям

Головний тренер збірної України подякував своїм гравцям за їхню віддачу в матчі з Грузією.

Він привітав усіх з перемогою, відзначив характер і якість гри команди, які дозволили досягти важливого результату в непростому поєдинку.

Також Ребров підкреслив, що команда рухається далі й вже готується до наступного матчу в понеділок проти Чехії.

"Вітаю всіх з перемогою. Дякую хлопцям за їхній характер та якість у грі, які призвели до важливого результату в цьому непростому матчі. Рухаємось далі та вже готуємось до понеділка", — сказав Ребров.

Відзначимо, що збірна України після трьох турів набрала три очки і йде на останньому місці у квартеті. Грузія займає першу позицію — шість балів і хороша різниця забитих та пропущених м’ячів.

Нагадаємо, за Артемом Довбиком слідкують представники двух європейських топ-клубів.

Раніше Ребров прокоментував чутки про сварку з капітаном збірної Андрієм Ярмоленком.