Матч Україна — Грузія закінчився бійкою вболівальників

Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу
У рамках третього туру Ліги Націй збірна України у Польщі зіграла проти Грузії. Матч завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 1:0.
Після гри між уболівальниками виникла бійка, передає "Чемпіон".
Бійка після матчу Україна — Грузія
Конфлікт стався після матчу. Вболівальники спілкувалися один з одним на підвищених тонах. Потім фанати почали штовхатися. Одного разу активний грузинський вболівальник увірвався та завдав удару українцю. Один зі стюардів одразу ж його скрутив і вивів за межі стадіону.
Зазначимо, що збірна України після трьох турів набрала три очки та йде на останньому місці у квартеті. Грузія знаходиться на першій позиції — шість балів та гарна різниця забитих та пропущених м'ячів.
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